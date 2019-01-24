Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı İrem Helvacıoğlu'ndan koruma ordusu savunması

Sokakta koruma ordusuyla görüntülenince büyük tepki toplayan Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı İrem Helvacıoğlu, sonunda suskunluğunu bozdu.

ATV ekranlarının fenomen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'de 'Nefes' karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu, koruma ordusuyla görüntülenince sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Güzel oyuncu o görüntüler üzerinin ardından suskunluğunu bozarak bir açıklama yaptı. Twitter

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Bir arkadaşının filminin galasına katılan Helvacıoğlu, "Ben içerde çok fazla insanla fotoğraf çekildim, sadece o kalabalıktan çıkmak için yardım aldım. Tutulmuş koruma yok, ama çok yanlış anlaşıldı. Çekimlerde set dışında geziyorum çok da rahatım" diyerek kendisini savundu. Twitter

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O Ses Türkiye Krizi: İrem Helvacı oğlu geçtiğimiz aylarda 'O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünün çekimlerine izinsiz katılmış ancak yapımcı Osman Sınav'dan veto yiyince şarkısı yayınlanmamıştı. Bu olayın ardından Helvacıoğlu'nun Sen Anlat Karadeniz'in kadrosundan çıkarılacağı iddiası gündeme gelmişti. Twitter

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