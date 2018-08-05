Sen Anlat Karadeniz'in Eyşan'ı Gözde Kansu evleniyor bakın kiminle

Gözde Kansu, ATV ekranların izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz'de canlandırdığı Eyşan karakteri ile dikkatleri üzerine toplamıştı. Gözde Kansu, diziden ayrıldı ama özel hayatında işler gayet yolunda gidiyor.
Oyuncu Gözde Kansu ile uzun zamandır birlikte olduğu Engin Tozak, adım adım evliliğe yaklaşıyor. Uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Engin Tozak'ın evlilik teklifini kabul etti.
Engin Tozak, ilişkilerine resmiyet kazandırmak için ilk adımı attı ve geçtiğimiz günlerde Gözde Kansu'ya evlenme teklifinde bulundu. Gözde Kansu'nun da teklife 'Evet' dediği öğrenildi.
Çiftin öpüşürken çekilen bu fotoğrafı olaray yaramıştı.
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