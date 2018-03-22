Sen Anlat Karadeniz'i yerden yere vurdular böylesi gerçek rezalet!

ATV'nin olay yaratan dizisi Sen Anlat Karadeniz, her hamlesi ile çok konuşulmaya devam ediyor. Sen Anlat Karadeniz 9.son bölümünde diziye yeni bir oyuncu katıldı ancak izleyici onu görür görmez diziyi yerden yere vurdu. Bakın neden.

Sen Anlat Karadeniz'i yerden yere vurdular böylesi gerçek rezalet!

ATV ekranlarında Sen Anlat Karadeniz fırtınası devam ediyor. Diriliş Ertuğrul'u deviren ve son 10 yılın en iyi çıkış yapan dizisi olarak adlandırılan Sen Anlat Karadeniz bu sefer fena çuvalladı.

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Sen Anlat Karadeniz'i yerden yere vurdular böylesi gerçek rezalet!

Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe ve Mehmet Ali Nuroğlu’nun paylaştığı dizinin yönetmenliğini Osman Sınav yapıyor. Diziye daha önce Karagül dizisinde Ada rolünü oynayan İlayda Çevik katılması izleyenlerin pek hoşuna gitmedi. Çevik’in, Nefes’in yaşadıklarını yaşayan şiddet mağduru bir kadın olarak dizide rol alması izleyenlerden tepki aldı.

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Sen Anlat Karadeniz'i yerden yere vurdular böylesi gerçek rezalet!

Dizide bu konunun yeterince ele alındığını düşünen izleyenler, bu hamlenin senaryoyu genişletmek için yapıldığını düşünüyor. İşte o tepkiler…

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Sen Anlat Karadeniz'i yerden yere vurdular böylesi gerçek rezalet!

Nefes’in kanlar içinde bulduğu kadın, kocasından gördüğü şiddet sonucu Nefes ve Tahir’in himayesiyle acılarından kurtulabilecek mi bilemiyoruz ama Tahir’in Nefes’ten sonra bu çaresiz kadına da yardım etmesi izleyenleri kızdırdı. Nefes’in yaşadıklarından yeterince etkilenen ve artık Nefes’in psikolojik durumunun düzelmeye başladığını görmek isteyen izleyenler yeni bir kadına şiddet hikayesini pek de gerekli bulmadı.

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