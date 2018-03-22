Sen Anlat Karadeniz'i yerden yere vurdular böylesi gerçek rezalet!

ATV'nin olay yaratan dizisi Sen Anlat Karadeniz, her hamlesi ile çok konuşulmaya devam ediyor. Sen Anlat Karadeniz 9.son bölümünde diziye yeni bir oyuncu katıldı ancak izleyici onu görür görmez diziyi yerden yere vurdu. Bakın neden.

ATV ekranlarında Sen Anlat Karadeniz fırtınası devam ediyor. Diriliş Ertuğrul'u deviren ve son 10 yılın en iyi çıkış yapan dizisi olarak adlandırılan Sen Anlat Karadeniz bu sefer fena çuvalladı. Twitter

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Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe ve Mehmet Ali Nuroğlu’nun paylaştığı dizinin yönetmenliğini Osman Sınav yapıyor. Diziye daha önce Karagül dizisinde Ada rolünü oynayan İlayda Çevik katılması izleyenlerin pek hoşuna gitmedi. Çevik’in, Nefes’in yaşadıklarını yaşayan şiddet mağduru bir kadın olarak dizide rol alması izleyenlerden tepki aldı. Twitter

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Dizide bu konunun yeterince ele alındığını düşünen izleyenler, bu hamlenin senaryoyu genişletmek için yapıldığını düşünüyor. İşte o tepkiler… Twitter

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