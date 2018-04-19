Sen Anlat Karadeniz'e Diriliş Ertuğrul tokadı izleyici gidiyor ama...

Atv'de Sen Anlat Karadeniz, TRT 1'de Diriliş Ertuğrul, çarşamba akşamları büyük bir rekabet halindeler. Uzun süredir süren Sen Anlat Karadeniz hakimiyetine zirvenin eski sahibi Diriliş Ertuğrul son verdi. Her iki dizide uzun zamandır izleyici kaybediyor.

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz, televizyon macerasına çok hızlı başlamıştı malumunuz. Öyle ki daha ilk bölümlerinden itibaren, ekranlarda fenomen haline dönüşen Diriliş Ertuğrul'a kafa tutmaya başlamıştı. Fragmanları ile olay yaratan Sen Anlat Karadeniz, başladıktan bir iki hafta sonra ise Diriliş Ertuğrul'u alaşağı etmişti. Twitter

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KAN ARIYORDU; Trt 1'in klasik haline gelen dizisi Diriliş Ertuğrul ise hem izleyici kaybediyor hem de Sen Anlat Karadeniz'in kendisini geçmesinin şokunu yaşıyordu. Ancak Diriliş Ertuğrul yeniden krallığını ilan etti. Twitter

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18 NİSAN ÇARŞAMBA AKŞAMI ZİRVE ESKİ SAHİBİNE DÖNDÜ: 18 Nisan 2018 Çarşamba akşamı, reytingler her şeyin başladığı yere döndü. Sen Anlat Karadeniz başladığından bu yana sadece AB ve ABC reyting sonuçlarında zirve gören Diriliş Ertuğrul, Total reyting sonuçlarında da zirveye nihayet geri döndü. Twitter

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