Sen Anlat Karadeniz'den 'İyi ki varsın Eren' jesti

TRABZON'un Maçka ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Eren Bülbül, 2017 yılında hain teröristlerin yerini askerlere gösterirken çıkan çatışmada şehit düşmüştü.

Sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda "Biride çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" ortaya çıkan bu not milyonları ağlatmıştı.

Sen Anlat Karadeniz dizisinde ise Asiye'nin bebeğine 'Mehmet Eren' ismi verilerek "İyi ki varsın Eren" etiketine yer verildi.