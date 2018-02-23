Sen Anlat Karadeniz'de Tahir'in gerçek konuşması...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'in başrol oyuncularından olan ve Tahir karakterine hayat veren (Ulaş Tuna Astepe) gerçek konuşması sosyal medyada olay oldu İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'in gerçek konuşması.

Ulaş Tuna Astepe kimdir?

Ulaş Tuna Astepe 1988 senesinde Kocaeli’de dünyaya geldi. Uzun boyuyla dikkatleri üzerine çeken Ulaş Tuna Astepe 1.89 boyunda. Özellikle Karadayı dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile tanınan oyuncu son olarak Star Tv ekranlarından yayınlanmış olan Rüya dizisinde büyük beğeni aldı. İstanbul Erkek Lisesi (IEL) mezun olan Astepe üniversite hayatını Mimar Sinan'da tamamladı. Güzel sanatlar bölümünü okuyan Ulaş Tuna Astepe uzun süredir ekranlara vermişti. Ulaş Tuna Astepe Sen Anlat Karadeniz ile yeniden geri dönüyor.