Sen Anlat Karadeniz'de onlar da ayrıldı gelecek sezon alt üst

ATV ekranlarında başladığı günden bu yana zirveyi kimseye bırakmayan ve Çarşamba akşamları zirvenin değişmeyen ismi olan Sen Anlat Karadeniz, gelecek sezon neler yapacak merak konusu. Öyle ki dizinin senaristlerinin ayrılmasıyla tüm planlar suya düştü.

ATV ekranlarında başladığı günden bu yana zirveyi kimseye bırakmayan ve Çarşamba akşamları zirvenin değişmeyen ismi olan Sen Anlat Karadeniz, gelecek sezon neler yapacak merak konusu. Öyle ki dizinin senaristlerinin ayrılmasıyla tüm planlar suya düştü. Twitter

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Televizyon Gazetesi'nin haberine göre, Atv’nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz’in sezon finalinden sonra başına gelmeyen kalmadı! Yayınlandığı Çarşamba akşamları zirveyi kimseye bırakmayan dizi, sezon arası verdikten sonra gelen haberlerle izleyenlerini üzdü. Önce 3 yönetmenden birisi olan Emre Kabakuşak’ın diziden ayrıldığı ve yerine yeni bir yönetmen geldiği haberi duyuldu. Daha sonra dizinin başından beri hikayesini ve senaryosunu yazan Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem’in diziden ayrıldıkları öğrenildi. Twitter

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Sosyal medyada dizinin fanları, senaristlerin ayrılmasından sonra diziyle ilgili endişelendiklerini belirterek, aynı tadı tekrar veremeyeceği ile ilgili kaygılarını dile getirdiler. Yapımcıya ve kanala yaşanan bu değişikliklerden dolayı kızgın olan dizinin müdavimleri, daha önce çekimlerin erken başlayacağı haberiyle sevinmişti. Ancak yaşanan tüm bu ekip değişiklikleri neticesinde, çekimleri yaz ayında başlaması ve Eylül’den önce yayına girme planları suya düştü! Twitter

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