Sen Anlat Karadeniz'de herkesi ağlatan Eren Bülbül detayı!

ATV'de Reyting rekorları kıran ve başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu'nun oynadığı Sen Anlat Karadeniz dizisinden anlamlı bir jest geldi. Dizide doğum yapan Asiye'nin bebeğine Trabzon'un Maçka ilçesinde askerlere teröristlerin yerini söylemek isterken hain terör örgütü PKK'nın saldırısında tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ismi verildi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Eren Bülbül, 2017 yılında hain teröristlerin yerini askerlere gösterirken çıkan çatışmada şehit düşmüştü. Sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda "Biride çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" ortaya çıkan bu not milyonları ağlatmıştı. Eren Bülbül'ün şehadet haberinden sonra sosyala medyada herkes Eren iyi ki varsın notunu paylaşmıştı.