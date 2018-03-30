Sen Anlat Karadeniz'de herkes onu merak ediyor 'Yangaz'

ATV ekranlarının yeni fenomeni Sen Anlat Karadeniz gelecek bölümde büyük bir sürpriz ile karşımızda olacak. 'Yangaz'lar geliyor. Geçtiğimiz bölümde adı geçen Yangaz ne demek izleyici merak ediyor. Hadi gelin Yangaz ne demekmiş bir bakalım.

Sen Anlat Karadeniz'de herkes onu merak ediyor 'Yangaz'

ATV ekranlarının yeni fenomeni Sen Anlat Karadeniz gelecek bölümde büyük bir sürpriz ile karşımızda olacak. 'Yangaz'lar geliyor. Geçtiğimiz bölümde adı geçen Yangaz ne demek izleyici merak ediyor. Hadi gelin Yangaz ne demekmiş bir bakalım.

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Sen Anlat Karadeniz'de herkes onu merak ediyor 'Yangaz'

Atv ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde iki kardeş var ki her seferinde merak konusu oluyorlar. Nefes’i koruyan bu kardeşlere herkes Yangaz diyor. Dizide Fatih ve Murat’a Yangaz diye seslenilmesi de ister istemez merak konusu oluyor.

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Sen Anlat Karadeniz'de herkes onu merak ediyor 'Yangaz'

Çarşamba akşamlarının fenomen dizisi haline gelen Sen Anlat Karadeniz’de ağızlardan düşmeyen o Yangaz kelimesi, son dönemde çok aranan bir kelime oldu. Peki nedir Yangaz’ın anlamı:

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Sen Anlat Karadeniz'de herkes onu merak ediyor 'Yangaz'

Yangaz ne demek? Kelime anlamına bakıldığında Yangaz pislik işler çeviren, her türlü numarası olan kişi anlamına geliyor. Dizinin ikizlerine takılan bu lakapın Türkçe sözlük anlamı bu. Yöresel ağızlarda ise bu tabir takılmayı seven, güldürücü, düzenci, haylaz, yaramaz anlamlarında kullanılmakta.

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