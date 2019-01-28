Sen Anlat Karadeniz'de duygulandıran Eren Bülbül jesti!

ATV'de Reyting rekorları kıran ve başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu'nun oynadığı Sen Anlat Karadeniz dizisinden anlamlı bir jest geldi. Dizide doğum yapan Asiye'nin bebeğine hain terör örgütü tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ismi verildi.

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