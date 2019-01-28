Sen Anlat Karadeniz'de duygulandıran Eren Bülbül jesti!

ATV'de Reyting rekorları kıran ve başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu'nun oynadığı Sen Anlat Karadeniz dizisinden anlamlı bir jest geldi.

Sen Anlat Karadeniz'de duygulandıran Eren Bülbül jesti!

ATV'de Reyting rekorları kıran ve başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu'nun oynadığı Sen Anlat Karadeniz dizisinden anlamlı bir jest geldi. Dizide doğum yapan Asiye'nin bebeğine hain terör örgütü tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ismi verildi.

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Sen Anlat Karadeniz'de duygulandıran Eren Bülbül jesti!

Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Eren Bülbül, 2017 yılında hain teröristlerin yerini askerlere gösterirken çıkan çatışmada şehit düşmüştü. Sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda "Biride çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" ortaya çıkan bu not milyonları ağlatmıştı.

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Sen Anlat Karadeniz'de duygulandıran Eren Bülbül jesti!

İyi ki varsın etiketine yer verildi: Sen Anlat Karadeniz dizisinde ise Asiye'nin bebeğine Mehmet Eren ismi verilerek iyi ki varsın Eren etiketine yer verildi.

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Sen Anlat Karadeniz'de duygulandıran Eren Bülbül jesti!

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