Sen Anlat Karadeniz’de bomba fragman! Tahir ile Nefes’in öpüşme sahnesi…

Atv’nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz’in 29 bölüm 2. tanıtımının yayınlanmasıyla birlikte gündeme bomba gibi düştü.. 7 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümde Tahir, Nefes’e evlenme teklif edecek. İzleyicilerin merakla beklediği bölümde ise öpüşme sahnesi şimdiden merak konusu oldu.
Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Öykü Gürman’ın oynadıkları dizinin ilk sezonunda, küçük Yiğit’in velayetini almak için Nefes, Tahir ile evlenmişti. Yayınlandığı günden beri tecavüz, öpüşme ve işkence sahneleriyle olay olan dizinin yeni bölüm fragmanındaki öpüşme sahnesi bu sefer sosyal medyada büyük heyecan uyandırdı.
Romantizmin doruklarında olan Nefes ve Tahir, ikinci kez evlenmek için kolları sıvadı. İkilinin yeni bölümdeki romantik halleri, havai fişeklerin gölgesindeki öpüşme sahneleri, dizinin hayranları tarafından büyük beğeniyle karşılandı.
SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Yiğit'i kaybeden Nefes umudunu yitirmek üzereyken elinden Tahir tutar. Nefes'e kim olduğunu hatırlatan Tahir, karısını tekrar ayağa kaldırabilecek mi? Oğlum dediği Yiğit'i Vedat'ın elinden kurtarabilecek mi?
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