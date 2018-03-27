Sen Anlat Karadeniz setinde büyük kavga sopalar havada uçuştu!

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve izleyicinin karşısına çıktığı günden bu yana adından söz ettiren Sen Anlat Karadeniz setinden gelen haberler şoke etti. Diriliş Ertuğrul'u geçen dizi olarak hafızalara kazının Sen Anlat Karadeniz setinde büyük bir kavga çıktı. Bu iddianın ayrıntılarına göz atalım...
Sen Anlat Karadeniz'in kötü adamı Vedat yani Mehmet Ali Nuroğlu'nun canlandırdığı karakter yüzünden, sosyal medyada saldırıya uğradığı biliniyordu zaten. Yoğun küfürlerle karşılaşan Mehmet Ali Nuroğlu, bu dayak mı yedi.
Youtube üzerinden yayın yapan bir sayfanın iddiasına göre Sen Anlat Karadeniz setinin çıkışında büyük bir kavga çıktı. Sayfa bu iddiaları Mehmet Ali Nuroğlu'nun aktardığını belirtti. İşte Sen Anlat Karadeniz setindeki o büyük kavga iddiasının detayları...
İşte Mehmet Ali Nuroğlu'na ait olduğu iddia edilen o sözler 'Bildiğiniz gibi sosyal medyadan ağır hakaretler ve küfürler ediliyordu bana. Bu anlatacağım olay 3.bölüm çekimlerinden sonra oldu. Yine her zaman ki gibi sette işim bitti eve gidiyordum. Arabama doğru gidiyordum...
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