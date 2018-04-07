Sen Anlat Karadeniz oyuncusundan evlilik sinyali!

Sen Anlat Karadeniz'in Asiyesi güzel oyuncu Öykü Gürman sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla evlilik sinyalleri verdi.

Sen Anlat Karadeniz oyuncusundan evlilik sinyali!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Asiye karakteriyle çok konuşulan Öykü Gürman özel hayatında mutluluğu yakaladı. Öykü Gürman, ilk evliliğini Yavuz Bingöl ile yapmış ancak çift 1 yıl dolmadan boşanmıştı. Gürman, yaklaşık 8 aydır reklamcı Fatih İçmeler ile birlikte. İkili buldukları her fırsatı birlikte geçiriyor. Fatih İçmeler, sevgilisini sık sık Trabzon'daki sette ziyaret ediyor.

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Sen Anlat Karadeniz oyuncusundan evlilik sinyali!

"SABRET, ŞÜKRET, SEV": Evlilik yolunda ilerledikleri konuşulan çiftten Fatih İçmeler, dün sevgilisiyle uçakta çekilen fotoğrafınıInstagram sayfasında paylaştı. İçmeler, fotoğrafın altına "Sabret... Şükret... Sev..." notunu düştü.

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Sen Anlat Karadeniz oyuncusundan evlilik sinyali!

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Sen Anlat Karadeniz oyuncusundan evlilik sinyali!

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