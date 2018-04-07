Sen Anlat Karadeniz oyuncusundan evlilik sinyali!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Asiye karakteriyle çok konuşulan Öykü Gürman özel hayatında mutluluğu yakaladı. Öykü Gürman, ilk evliliğini Yavuz Bingöl ile yapmış ancak çift 1 yıl dolmadan boşanmıştı. Gürman, yaklaşık 8 aydır reklamcı Fatih İçmeler ile birlikte. İkili buldukları her fırsatı birlikte geçiriyor. Fatih İçmeler, sevgilisini sık sık Trabzon'daki sette ziyaret ediyor.