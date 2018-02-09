Sen Anlat Karadeniz oyuncuları ne kadar kazanıyor?

Osman Sınav yapımı Sen Anlat Karadeniz'de oyuncular piyasanın çok altında maaş alıyor.

Osman Sınav yapımı Sen Anlat Karadeniz'de oyuncular piyasanın çok altında maaş alıyor. Dizide en yüksek ücreti Tahir Kaleli rolüne hayat veren Ulaş Tuna Aslantepe alıyor. ATV ekranlarında yayınlanan sezonun flaş dizilerinden Sen Anlat Karadeniz'de oyuncuların aldığı aylık ücretler ortaya çıktı. Çarşamba akşamları yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisini tahtından eden Sen Anlat Karadeniz'de en yüksek ücreti Tahir Kaleli rolüne hayat veren Ulaş Tuna Aslantepe alıyor. Twitter

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Osman Sınav yapımı Sen Anlat Karadeniz'de oyuncular piyasanın çok altında maaş alıyor. Dizide en yüksek ücreti Tahir Kaleli rolüne hayat veren Ulaş Tuna Aslantepe alıyor. ATV ekranlarında yayınlanan sezonun flaş dizilerinden Sen Anlat Karadeniz'de oyuncuların aldığı aylık ücretler ortaya çıktı. Çarşamba akşamları yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisini tahtından eden Sen Anlat Karadeniz'de en yüksek ücreti Tahir Kaleli rolüne hayat veren Ulaş Tuna Aslantepe alıyor. Twitter

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Osman Sınav yapımı Sen Anlat Karadeniz'de oyuncular piyasanın çok altında maaş alıyor. Dizide en yüksek ücreti Tahir Kaleli rolüne hayat veren Ulaş Tuna Aslantepe alıyor. ATV ekranlarında yayınlanan sezonun flaş dizilerinden Sen Anlat Karadeniz'de oyuncuların aldığı aylık ücretler ortaya çıktı. Çarşamba akşamları yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisini tahtından eden Sen Anlat Karadeniz'de en yüksek ücreti Tahir Kaleli rolüne hayat veren Ulaş Tuna Aslantepe alıyor.

Ulaş Tuna Astepe (Tahir Kaleli): 22 bin TL Twitter

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