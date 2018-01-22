Sen Anlat Karadeniz oyuncu kadrosu birinci bölüm ne zaman?

Çarşamba günleri Diriliş Ertuğrul'a rakip olacak Sen Anlat Karadeniz birinci bölüm fragmanı yayınlandı. Osman Sınav'ın yeni dizisi olan ve ATV'de ekrana gelecek olan Sen Anlat Karadeniz'e gelin hep birlikte bakalım.

Sen Anlat Karadeniz dizisinin ekran yolculuğu 24 Ocak’ta başlıyor. İzleyiciye kadının gücünü bir kez daha hissettirecek olan dizi, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz’e sığınan Nefes’le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir’in imkansız aşkını anlatıyor.

SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCULARI KİM? Dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav otururken, senaristliğini Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Karadeniz’in eşsiz doğasında çekimlerine devam edilen dizi; Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

SEN ANLAT KARADENİZ KONUSU NE?

Çocuk gelin, kadına şiddet gibi önemli sorunları ele alan dizi, para karşılığı satılan bir çocuk gelin olan 'Nefes'in oğlu 'Yiğit'le birlikte eşi tarafından esir edilişi ve şiddet görmesi sonucu evden kaçmasıyla gelişen olayları konu alıyor. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Gözde Kansu'nun başrollerini paylaştıkları dizi 24 Ocak 2018 çarşamba günü ekranda.

SEN ANLAT KARADENİZ BAŞROL OYUNCUSU ANLATTI

Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol alan Ulaş Tuna Astepe, hikayeyi müthiş bulduğunu belirtti. Milliyet Cadde yazarlarından Ali Eyüboğlu’na konuşan Astepe, dizideki sıcaklık ve samimiyete de şu sözlerle dikkat çekti: “Dizimiz, buranın dereleri gibi gürül gürül bir Karadeniz hikayesi. Yöre insanının sahiplenici ve mert tavrını bir aşk hikayesinde anlatacağız. İlk kez Karadenizli birini oynuyorum. Sürmeneli, hali vakti yerinde bir ailenin çocuğu Tahir Kaleli rolündeyim. Ailenin ocağına yardıma muhtaç bir kadın düşüyor. Tahir ve ailesi de ona kol kanat geriyor. Bir kere klasik bir Osman Sınav işi, ikincisi senaristlerden biri Sürmeneli. Hikaye müthiş gerçekçi ve akan bir senaryosu var. Eskiden dizilerde gördüğümüz sıcaklık, samimiyet ve buranın insanını anlatan gerçekçiliği çekti.”

Sen Anlat Karadeniz Tahir Ulaş Tuna Astepe kimdir okuluna bakın