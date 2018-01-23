  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVHayalinizdeki tatilden daha fazlası
eposta yazdır zoom+ zoom-

Sen Anlat Karadeniz Nefes İrem Helvacıoğlu kimdir sevgilisine bakın

Sen Anlat Karadeniz Nefes İrem Helvacıoğlu kimdir sevgilisine bakın

ATV'nin yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz yarın yani 24 Ocak tarihinde hayatına başlıyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandıran ve başrol olan İrem Helvacıoğlu merak ediliyor. Peki kimdir bu İrem Helvacıoğlu aslen nereli kaç yaşında? İrem Helvacıoğlu sevgilisi var mı instagram fotoğraflarında neler var? İrem Helvacıoğlu özel hayatı ve biyografisi internethaber'de.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-01-2018 12:57 - Güncelleme: 23-01-2018 12:57

ATV'nin yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz sosyal medyanın gündeminde. Diriliş Ertuğrul'a rakip olacak olan Sen Anlat Karadeniz'de başrol oynayan İrem Helvacıoğlu merak ediliyor. Gelin hep birlikte İrem Helvacıoğlu'na bakalım.

İrem Helvacıoğlu, 1990 yılında Almanya'da doğdu. Çocukluğu Almanya’da geçmesine rağmen aslen Ankaralı olan İrem Helvacıoğlu, oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro Eğitimi alarak başladı. Kariyerine ilk olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile giriş yaptı. Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. Kurtlar Vadisi’nde Esra, Muhteşem Yüzyıl’da ise Clara rolü ile ekrana geldi. 2016 yaz sezonunda başlayan No:309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu, gençlik dizisinin 39. bölümünde kadrodan ayrıldı. İrem Helvacıoğlu şimdi Sen Anlat Karadeniz'de oynayacak.

İREM HELVACIOĞLU SEVGİLİSİ VAR MI?

Hem güzelliği hem de oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çeken İrem Helvacıoğlu'nun hayatında biri var. Sevgilisiyle sık sık fotoğraf paylaşan İrem Helvacıoğlu yeni projesi için heyecanlı olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Sen Anlat Karadeniz Nefes İrem Helvacıoğlu kimdir sevgilisine bakın haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
İrem Helvacıoğlu
İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

İrem Helvacıoğlu, 1990 yılında Almanya'da doğdu. Çocukluğu Almanya’da geçmesine rağmen aslen Ankaralı olan İrem Helvacıoğlu, oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro Eğitimi alarak başladı. Kariyerine ilk ola

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat