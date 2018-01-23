Sen Anlat Karadeniz Nefes İrem Helvacıoğlu kimdir sevgilisine bakın

ATV'nin yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz sosyal medyanın gündeminde. Diriliş Ertuğrul'a rakip olacak olan Sen Anlat Karadeniz'de başrol oynayan İrem Helvacıoğlu merak ediliyor. Gelin hep birlikte İrem Helvacıoğlu'na bakalım.

İrem Helvacıoğlu, 1990 yılında Almanya'da doğdu. Çocukluğu Almanya’da geçmesine rağmen aslen Ankaralı olan İrem Helvacıoğlu, oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro Eğitimi alarak başladı. Kariyerine ilk olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile giriş yaptı. Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. Kurtlar Vadisi’nde Esra, Muhteşem Yüzyıl’da ise Clara rolü ile ekrana geldi. 2016 yaz sezonunda başlayan No:309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu, gençlik dizisinin 39. bölümünde kadrodan ayrıldı. İrem Helvacıoğlu şimdi Sen Anlat Karadeniz'de oynayacak.

İREM HELVACIOĞLU SEVGİLİSİ VAR MI?

Hem güzelliği hem de oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çeken İrem Helvacıoğlu'nun hayatında biri var. Sevgilisiyle sık sık fotoğraf paylaşan İrem Helvacıoğlu yeni projesi için heyecanlı olduğunu her fırsatta dile getiriyor.