Sen Anlat Karadeniz dizisi oyuncuları ne kadar ücret alıyor ?

Sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz dizisi kendisi kadar oyuncularının aldıkları para da merak konusu olmuş durumda. İşte Sen Anlat Karadeniz dizisi oyuncularının aldıkları paralar...

Sen Anlat Karadeniz dizisi oyuncuları ne kadar ücret alıyor ?

Nefes ve Tahir'in imkansız aşkını anlatan ve başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ile İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı ve yayınlandığı ilk günden bu yana reytinglerde üst sıralarda yer alan ve Diriliş Ertuğrul'u tahtından eden sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz bir süredir gündemimizi meşgul eder durumda. Dizi şimdi de oyuncularının aldığı ücretlerle gündemde. Piyasanın çok çok altında ücret alan Sen Anlat karadeniz oyuncularının aldıkları ücretler sizleri çok şaşırtacak ! İşte Sen Anlat Karadeniz dizisi oyuncularının aldıkları ücretler:

17
Sen Anlat Karadeniz dizisi oyuncuları ne kadar ücret alıyor ?

Nefes ve Tahir'in imkansız aşkını anlatan ve başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ile İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı ve yayınlandığı ilk günden bu yana reytinglerde üst sıralarda yer alan ve Diriliş Ertuğrul'u tahtından eden sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz bir süredir gündemimizi meşgul eder durumda. Dizi şimdi de oyuncularının aldığı ücretlerle gündemde. Piyasanın çok çok altında ücret alan Sen Anlat karadeniz oyuncularının aldıkları ücretler sizleri çok şaşırtacak ! İşte Sen Anlat Karadeniz dizisi oyuncularının aldıkları ücretler:

27
Sen Anlat Karadeniz dizisi oyuncuları ne kadar ücret alıyor ?

Ulaş Tuna Astepe (Tahir Kaleli): 22 bin TL

37
Sen Anlat Karadeniz dizisi oyuncuları ne kadar ücret alıyor ?

İrem Helvacıoğlu (Nefes Zorlu): 20 bin TL

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat