Sen Anlat Karadeniz dizisi oyuncuları ne kadar ücret alıyor ?

Nefes ve Tahir'in imkansız aşkını anlatan ve başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ile İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı ve yayınlandığı ilk günden bu yana reytinglerde üst sıralarda yer alan ve Diriliş Ertuğrul'u tahtından eden sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz bir süredir gündemimizi meşgul eder durumda. Dizi şimdi de oyuncularının aldığı ücretlerle gündemde. Piyasanın çok çok altında ücret alan Sen Anlat karadeniz oyuncularının aldıkları ücretler sizleri çok şaşırtacak ! İşte Sen Anlat Karadeniz dizisi oyuncularının aldıkları ücretler: