Sen Anlat Karadeniz Diriliş Ertuğrul'un ipi çekildi gitgide düşüyor!

Belli diziler, televizyon ekranlarının başını çekiyor bildiğiniz üzere. Her akşamın mutlaka reytinglerinde tepesinde olması olası bir dizisi mutlaka oluyor. Ancak işler gitgide değişecek gibi duruyor. Çünkü izleyici artık bir uyanış içerisinde. Neden mi?

Belli diziler, televizyon ekranlarının başını çekiyor bildiğiniz üzere. Her akşamın mutlaka reytinglerinde tepesinde olması olası bir dizisi mutlaka oluyor. Ancak işler gitgide değişecek gibi duruyor. Çünkü izleyici artık bir uyanış içerisinde. Neden mi? Twitter

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Özellikle son iki haftadır, tüm dizilerde reytinglerde ciddi bir düşüş yaşanıyor. Ki bu düşüş hayli görülür derecede. Ufak TEfek Cinayetler, Söz, Çukur, Sen Anlat Karadeniz, Diriliş Ertuğrul ciddi bir düşüş içerisinde. Mesut Yar bu konuya köşesinde değindi. Twitter

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İŞTE MESUT YAR'IN O YAZISI; Şöyle bir reytinglere bakalım. Toplam izleyici grubunda zirvede yer alan ilk üç dizi “Sen Anlat Karadeniz” (atv), “Diriliş Ertuğrul” (TRT 1) ve “Kadın” (FOX) bir önceki haftaya göre reyting kaybetti. “Çukur” (Show TV) yükselerek “Söz” de (Star TV) düşerek ilk beşte yerini aldı. Toplam izleyici grubunun en az izlenen dizisi “Fi” (Show TV) oldu... Twitter

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