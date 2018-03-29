Sen Anlat Karadeniz Diriliş Ertuğrul'un ipi çekildi gitgide düşüyor!

Belli diziler, televizyon ekranlarının başını çekiyor bildiğiniz üzere. Her akşamın mutlaka reytinglerinde tepesinde olması olası bir dizisi mutlaka oluyor. Ancak işler gitgide değişecek gibi duruyor. Çünkü izleyici artık bir uyanış içerisinde. Neden mi?

Sen Anlat Karadeniz Diriliş Ertuğrul'un ipi çekildi gitgide düşüyor!

Belli diziler, televizyon ekranlarının başını çekiyor bildiğiniz üzere. Her akşamın mutlaka reytinglerinde tepesinde olması olası bir dizisi mutlaka oluyor. Ancak işler gitgide değişecek gibi duruyor. Çünkü izleyici artık bir uyanış içerisinde. Neden mi?

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Sen Anlat Karadeniz Diriliş Ertuğrul'un ipi çekildi gitgide düşüyor!

Özellikle son iki haftadır, tüm dizilerde reytinglerde ciddi bir düşüş yaşanıyor. Ki bu düşüş hayli görülür derecede. Ufak TEfek Cinayetler, Söz, Çukur, Sen Anlat Karadeniz, Diriliş Ertuğrul ciddi bir düşüş içerisinde. Mesut Yar bu konuya köşesinde değindi.

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Sen Anlat Karadeniz Diriliş Ertuğrul'un ipi çekildi gitgide düşüyor!

İŞTE MESUT YAR'IN O YAZISI; Şöyle bir reytinglere bakalım. Toplam izleyici grubunda zirvede yer alan ilk üç dizi “Sen Anlat Karadeniz” (atv), “Diriliş Ertuğrul” (TRT 1) ve “Kadın” (FOX) bir önceki haftaya göre reyting kaybetti. “Çukur” (Show TV) yükselerek “Söz” de (Star TV) düşerek ilk beşte yerini aldı. Toplam izleyici grubunun en az izlenen dizisi “Fi” (Show TV) oldu...

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Sen Anlat Karadeniz Diriliş Ertuğrul'un ipi çekildi gitgide düşüyor!

AB grubu izleyicide ise ilk sıradaki “Diriliş Ertuğrul” bir miktar reyting kaybına uğrarken “Sen Anlat Karadeniz”, “Çukur” ve “Kadın” bir önceki haftaya göre reytinglerini yükseltti.

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