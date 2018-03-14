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Sen Anlat Karadeniz 9.yeni bölüm fragmanında Vedat'ı kapıda bekleyen sürpriz

Sen Anlat Karadeniz 9.yeni bölüm fragmanında Vedat'ı kapıda bekleyen sürpriz

ATV ekranlarında başlar başlamaz Diriliş Ertuğrul'u alaşağı eden Sen Anlat Karadeniz 8.son bölümün hemen ardından 9.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyiciyi şaşırtan 9.yeni bölüm fragmanı çok konuşulacak. İşte Sen Anlat Karadeniz 9.yeni bölüm fragmanı.

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 15:00 - Güncelleme: 14-03-2018 15:00

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'in çektiği çileyi kimse çekmedi bugüne kadar. Vedat ile hayatının sınavını veren Nefes'in neler yaşayacağını izleyici merak ediyor. Diriliş Ertuğrul'u tahtından eden dizi olarak tarihe geçen Sen Anlat Karadeniz 8.son bölümü yayınlandı. İzleyici Vedat'ın sıradaki hamlesini merakla bekliyor. Peki kapı ardında Vedat'ı bekleyen sürpriz ne? ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 8.son bölümünde hemen sonra Sen Anlat Karadeniz 9.yeni bölüm fragmanı izleyici çok şaşırttı. İşte Sen Anlat Karadeniz 9.yeni bölüm fragmanı.

SEN ANLAT KARADENİZ 8.SON BÖLÜM ÖZETİ; "Biz hiç birbirimizi göremeyecek miyiz?" Nazar'ın onlara sıktığı mermi, Tahir'i yaralamasa da kalbinden vurur. Nefes'in merminin önüne atlaması, bizim deli uşağı iyice dellendirir. Bütün sülaleyi ayağa diker ve Mercan'ın intihar girişimiyle çalkalanan Karadeniz'in Nefes'e kucak açması için tedbirler alır. Ama bu tedbirlerden bir tanesi, hem Tahir'in hem Nefes'in canını çok yakacaktır. Asiye vargücüyle Nefes'in ve Yiğit'in Karadeniz'e yerleşmesi için uğraşırken, Mustafa bir yandan kardeşine karşı duyduğu suçlulukla, bir yandan da yeni kurulan Sayar-Dağdeviren ittifakının sonuçlarıyla başetmeye çalışmaktadır.

Tüm bu dertlerin arasında, Tahir'e vermek zorunda kaldığı bir söz, Mustafa'nın vicdan yükünü çok ama çok ağırlaştırır. Vedat ise, bir yandan Kalelileri batırmak için uğraşırken, bir yandan ablası Mercan'ın intihara kalkışmasının öfkesiyle yanan Nazar'a gözünü diker. Karısını ve oğlunu geri alabilmek için her fırsatı kullanmakta, Nefes'in üstüne tüm ağır silahlarıyla gitmektedir. Nefes bir yandan eski hapis hayatının yaralarını sarmaya çalışıp bir yandan yeni özgür hayatını inşa ederken, acaba fedakarlığı, onu Vedat'a götüren zaafı mı olacaktır?

SEN ANLAT KARADENİZ 9.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; yayılanancak 8.bölümün hemen ardından burada olacak.

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