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Sen Anlat Karadeniz 7.yeni bölüm yeni bölüm fragmanında Nefes'e Vedat darbesi

Sen Anlat Karadeniz 7.yeni bölüm yeni bölüm fragmanında Nefes'e Vedat darbesi

ATV ekranlarında her Çarşamba saat 20.00'de izleyiciyi ekrana bağlayan Sen Anlat Karadeniz 6.son bölüm ile yine heyecan yarattı. Peki Sen Anlat Karadeniz 6.son bölümünden ardından Sen Anlat Karadeniz 7.yeni bölüm fragmanı geldi mi? Sen Anlat Karadeniz 6.son bölüm özeti ve Sen Anlat Karadeniz 7.yeni bölüm fragmanına dair tüm detaylar haberimizde...

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Eklenme Tarihi: 28-02-2018 16:30 - Güncelleme: 28-02-2018 16:30

Beş haftardır çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni olan ATV dizisi Sen Anlat Karadeniz üçü de birbirinden dikkat çekici ana karakterleri ile yoluna tüm hızıyla devam ediyor. Sen Anlat Karadeniz'in neredeyse her bölümün kıyamet kopuyor doğrusu. Sen Anlat Karadeniz 6.son bölümünde de badireler eksik olmadı. Nefes'in oğlu Vedat'ın elinde peki şimdi ne olacak? İzleyiciyi ekrana kilitleyen Sen Anlat KAradeniz 6.son bölümünde neler oldu özetine bakmak istermisiniz? Heyecan dozunun hiç eksilmediği Sen Anlat Karadeniz 6.son bölümün ardından Sen Anlat Karadeniz 7.yeni bölüm fragmanı geldi mi? Hadi gelin önce Sen Anlat Karadeniz 7.yeni bölüm fragmanına bakalım ve Sen Anlat Karadeniz 6.son bölüm özetine bir göz atalım...

SEN ANLAT KARADENİZ 6.SON BÖLÜM ÖZETİ; Mustafa, Eyşan’ı kaçırarak alamadığı cinayet itirafını, Vedat’a Yiğit’i teslim ederek almıştır ama vicdan azabından kıvranmaktadır.
Tahir’in canı emniyettedir ama Vedat’ın Nefes’e karşı eli güçlenmiştir. Vedat, bir anneyi evladıyla tehdit ederse, kazanacağından emindir. O güvenle, Nefes’e şartını koşar. “Yiğit’i görmek istiyorsan, evlen benimle!” 

Annesinden ilk öğrendiği rakamlar 155 olan Yiğit ise, tutulduğu evden kaçabilmek için türlü planlar yapar. Yiğit’i bir yandan ararken bir yandan onun yokluğuna birlikte katlanan Tahir ve Nefes ise, aralarındaki anlaşmazlıkları rafa kaldırırlar ve birbirlerine sımsıkı tutunurlar. Ancak, birlikte acıya dayanma hali yanlış anlaşılır ve Dağdevirenler cephesinde kıyamet kopar. Bu öfke, Nazar’ın şeytanın inine girmesine neden olur.

Tahir, Yiğit’e ulaşabilmek için neler yapacak? Kendisini aldattığını sandığı kocasını evde tüfekle karşılayan Asiye, Mustafa’nın aslında neler çevirdiğini öğrenecek mi? Nefes, Vedat’ın evlenme teklifini kabul edecek mi yoksa oğlunun yokluğuna rağmen şeytana direnmeyi mi seçecek?

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