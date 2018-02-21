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Sen Anlat Karadeniz 6.yeni bölüm fragmanı Tahir Nefes'i kurtaracak mı

Sen Anlat Karadeniz 6.yeni bölüm fragmanı Tahir Nefes'i kurtaracak mı

ATV'nin daha yayınlanmadan olay yaratan dizisi Sen Anlat Karadeniz 5.son bölümü izleyiciyi ekrana kilitledi. Sen Anlat Karadeniz 5.son bölümün ardından hemen Sen Anlat Karadeniz 6.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Şimdi seyirci Tahir Nefes'i kurtarıp kurtarmayacağını merak ediyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 6.yeni bölüm fragmanı.

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Eklenme Tarihi: 21-02-2018 16:00 - Güncelleme: 21-02-2018 16:00

Daha başlamadan adından söz ettiren nadir dizilerden biri Sen Anlat Karadeniz. Fragmanındaki şiddet sahneleri ile çok eleştirilen ancak yayınlanmaya başladığından beri Diriliş Ertuğrul'u dahi zirveden indiren Sen Anlat Karadeniz'i izleyici, seyretmek için her hafta sabırsızlıkla bekliyor. Her çarşamba saat 20.00'de ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz'in 5.son bölümü izleyiciyi ekrana kilitledi. Herkes Nefes'in kurtulup kurtulmayacağını merak ediyor. Sen Anlat Karadeniz 5.son bölümden hemen sonra izleyici hemen 'Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı'nı aramaya başladılar bile. Sen Anlat Karadeniz 6.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ama önce gelin Sen Anlat Karadeniz 5.son bölümde neler yaşanmış ona bakalım ardından Sen Anlat Karadeniz 6.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

SEN ANLAT KARADENİZ 5.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; Nefes ve Yiğit’in Rusya’daki özgürlük hayalleri, Vedat’ın onları yakalamasıyla suya düşer. Tahir, Batum’da Nefes’ten gelecek “sağ salim vardık” haberini beklerken, Vedat, Nefes’ten oğlunu da ayırır, Yiğit’i annesinin kollarından koparıp İstanbul’a gönderir. 

Nefes şimdi yabancı bir memlekette yapayalnız Vedat’ın zalim ellerindedir.Tahir ise yüzlerce kilometre öteden çok acı bir şekilde Nefes’in her çığlığına tanık olur. Nefes’in Yiğit’i kendisine emanet ettiğini duyar ve Vedat’ın silahından çıkan merminin sesiyle büyük bir karanlığın içine gömülür. Artık hayatının tek bir amacı vardır. Ölü ya da diri, Nefes’i Vedat’ın ellerinden almak ve Yiğit’i kurtarmak.

Karadeniz’de ise, Mustafa kardeşinin hayatı karşılığında kaçırdığı Eyşan’la uğraşırken, Asiye hiç istemediği eltisi Mercan’a bohça götürmek zorunda kalır ve elbette Asiyeliğini yapar. Ancak çok geçmeden gelen bir mesaj, Asiye’nin yüreğinde büyük bir yangını başlatır. Kocası onu başka bir kadınla aldatmaktadır! Asiye tabancasını kaptığı gibi Mustafa’sının peşine düşer.

SEN ANLAT KARADENİZ 6.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI MI; Henüz değil ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde görebilirsiniz, takipte kalın...

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