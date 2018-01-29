Sen Anlat Karadeniz 2. bölüm internet özel fragmanı

Sen Anlat Karadeniz 2. yeni bölüm internet özel fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde neler olacak? Sen Anlat Karadeniz 31 Ocak 2018 Çarşamba akşamı ATV'de...

Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.