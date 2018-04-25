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Sen Anlat Karadeniz 15.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Vedat neler planlıyor

Sen Anlat Karadeniz 15.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Vedat neler planlıyor

ATV ekranların yayınlanan Sen Anlat Karadeniz 14.son bölüm ile nefesleri kesti. Her Çarşamba izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz'de Vedat, Tahir ve Nefes'i bırakmamaya, Tahir Nefes'i bırakmamaya kararlı. Sen Anlat Karadeniz 15.yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 12:33 - Güncelleme: 25-04-2018 12:33

ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz, 14.son bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Vedat, Tahir ile Nefes'i bırakmamaya, Tahir ise Nefes'ten ayrılmamaya kararlı. Sen Anlat Karadeniz 15.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Önce Sen Anlat Karadeniz 14.son bölümde neler yaşanmış bakalım hemen ardından Sen Anlat Karadeniz 15.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

SEN ANLAT KARADENİZ 14.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; "Sendeki tüm kötü anıların yerine iyilerini koyacağım... Yiğit'in geçici velayetini kazanan Vedat, yine şeytani bir planın peşine düşer ve oğlunu da alıp otelden ayrılır. Yiğit'in nerede olduğunu bilememek Nefes'i ve Tahir'i çılgına çevirir. Bir de gayrı ahlaki hayat iddiası yüzünden Nefes Tahir'i kendisinden uzak durmaya zorlayınca, güçlü takımın her bir üyesi ayrı ayrı yerlere savrulur ve ayrı ayrı yanarlar.

Deli Tahir yine deliliğini yapar ve herkesin tekrar bir araya gelmesini sağlar. Ama bu delilik, Vedat'ın daha büyük bir planı devreye sokmasına neden olur. Nefes ve Tahir'in bu plana verdikleri karşılık, Vedat'ın asla tahmin edemeyeceği bir şeydir.

SEN ANLAT KARADENİZ 15.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

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