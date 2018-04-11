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Sen Anlat Karadeniz 13.yeni bölüm fragmanın Nefes Vedat'la evlenecek mi

Sen Anlat Karadeniz 13.yeni bölüm fragmanın Nefes Vedat'la evlenecek mi

ATV ekranlarının son bombası Sen Anlat Karadeniz izleyicinin yeni favorisi. Sen Anlat Karadeniz 12.son bölümde Nefes, Vedat'ı rehin almıştı. Sen Anlat Karadeniz 12.son bölümden sonra Sen Anlat Karadeniz 13.yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 13:37 - Güncelleme: 11-04-2018 13:37

ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 12.son bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Sen Anlat Karadeniz 12.son bölümde Nefes'in Vedat'ı rehin alıp, Tahir'in hapisten çıktığı anlar geceye damga vurdu. Sen Anlat Karadeniz 12.son bölüm ardından Sen Anlat Karadeniz 13.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Önce gelin Sen Anlat Karadeniz 12.son bölümde neler oldu özetine bakalım sonra Sen Anlat Karadeniz 13.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

SEN ANLAT KARADENİZ 12.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; 'Seninle asla evlenmeyeceğim!' Vedat'ın şikayet etmesiyle, alıkoyma ve darp suçlarından tutuklanan Tahir, o tetiği niye çekmediği konusundaki sessizliğini korumakta, Nefes'i de kendinden uzak tutmaya çalışmaktadır. Ancak Nefes'in umudu, Tahir'in inadının kırılmasına neden olur. Vedat ise, Tahir'in esaretini kendi yararına kullanmakta, yaklaşan velayet davası için şahitlerini toplamaktadır.

Velayet için hamlelerini garantiledikten sonra Nefes'e teklifini yapar; Bana gel, Tahir kurtulsun. Nefes ise Tahir'in esaretiyle Vedat'ın baskısı arasında ezilmektedir. Ancak onu asıl yerle bir edecek şey, geçmişinden gelen büyük bir sırrın açığa çıkması olacaktır.

SEN ANLAT KARADENİZ 13.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI; henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.
 
 

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