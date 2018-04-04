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Sen Anlat Karadeniz 12.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Tahir Vedat'ı öldürdü mü

Sen Anlat Karadeniz 12.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Tahir Vedat'ı öldürdü mü

ATV ekranların yayınlanan Sen Anlat Karadeniz 11.son bölüm ile nefesleri kesti. Her Çarşamba izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz'de Tahir, Vedat'ı öldürdü mü izleyici merak ediyor. Sen Anlat Karadeniz 12.yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 13:36 - Güncelleme: 04-04-2018 13:36

ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz, 11.son bölümü ile izleyici karşısına çıktı. İzleyici Tahir ile Vedat karşılaşmasını bekliyordu. Ancak 11.son bölüm en heyecanlı yerinde bitti. Her şey Sen Anlat Karadeniz 12.yeni bölümüne kaldı. Sen Anlat Karadeniz 12.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Önce Sen Anlat Karadeniz 11.son bölümde neler yaşanmış bakalım hemen ardından Sen Anlat Karadeniz 12.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

SEN ANLAT KARADENİZ 11.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ;  "Beni öldürmeyeceksin Tahir!"Mahkemenin şiddet uygulayan bir babaya velayet vermeyeceğini bilen Vedat, Nefes'in akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden bir dava dilekçesi hazırlamıştır. Böylece Nefes'in şiddet iddialarını uydurduğunu kanıtlamaya çalışacaktır.

Berrak'ın verdiği ilaç yüzünden halüsinasyonlar gören Nefes, Tahir'in zoruyla psikolojik destek almaya başlar. Ancak bu süreçte duyduğu bir şey, Tahir'i delirtir. Artık onun için tek bir yol kalmıştır; Vedat'ı Karadeniz'e gömmek. Vedat'ı öldürmekle arasındaki tek engel ise inancıdır.

Mustafa'nın Yiğit'i kurtarmasının yankılarının sürdüğü Kaleli Ailesi için bahar erken gelmiştir. Hiçbirinin Tahir'in delice planından haberi yoktur. Tahir herkesle sezdirmeden vedalaşır.

Vedat'ı kaçıran Tahir cinayeti işleyecek midir? Tahir ve Nefes aşkı sonsuza kadar hapsolacak mıdır?

SEN ANLAT KARADENİZ 12.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI; Sen Anlat Karadeniz 12.yeni bölüm fragmanı bu akşam yayınlanacak 11.bölüm ardından haberimizde olacak.

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