Sen Anlat Karadeniz 11.yeni bölüm fragmanında Berrak Nefes'i öldürecek mi

Nefes'in çektiği tüm çile Sen Anlat Karadeiz, izleyicisinin yüreğini dağlıyor. Sen Anlat Karadeniz 10.son bölümü ile herkesi şoke etti. Berrak, Vedat'ın zoruyla Nefes'i zehirledi. Peki Nefes ölecek mi? Sen Anlat Karadeniz 10.son bölümün ardından Sen Anlat Karadeniz 11.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Önce Sen Anlat Karadeniz 10.son bölüm özetini okuyalım hemen ardından Sen Anlat Karadeniz 11.yeni bölüm fragmanına bakalım...

SEN ANLAT KARADENİZ 10.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; Tahir gemileri yakar ve onun sevdiği kadına zulmeden ailesiyle hesaplaşır. Vedat zulmedince boğazına sarılmaktadır ama öz anası, abisi yapınca gitmekten başka çaresi kalmamıştır. Tahir'in daha fazla canı yanmasın diye burdan götürmek için ısrar ettiği Nefes'in ise aklını kurcalayan büyük bir soru vardır.

Kaleli Konağı'nda, Asiye'nin grevi vardır. Asiye, kaynanasını ve kocasını cezalandırmak için ev işleri boykotuna gider. Ancak Mustafa'nın bütün ailesine bir sürprizi olacaktır. Vedat ise Truva atı misali kullandığı Berrak'la, şimdiye kadar ilmek ilmek hazırlandığı planını devreye sokar. Nefes'i derinden sarsacak büyük plan, nihayet başlamaktadır.

SEN ANLAT KARADENİZ 11.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; 10.son bölümün hemen ardından 11.yeni bölüm fragmanı yayınlanacak.





