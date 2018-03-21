  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Sen Anlat Karadeniz 10.yeni bölüm fragmanında Tahir Nefes kaçıyor

Sen Anlat Karadeniz 10.yeni bölüm fragmanında Tahir Nefes kaçıyor

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 9.son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sen Anlat Karadeni 9.son bölümün hemen ardından Sen Anlat Karadeniz 10.yeni bölüm fragmanı izleyenleri şoke etti. İşte Sen Anlat Karadeniz 10.yeni bölüm fragmanı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 21-03-2018 16:00 - Güncelleme: 21-03-2018 16:00

Son 10 yılın en iyi çıkış yapan dizisi ve Diriliş Ertuğrul'u geçen dizi olarak adından bolca söz ettiren Sen Anlat Karadeniz 9.son son bölümü ile yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sen Anlat Karadeniz 9.son bölümde İlayda Çevik'in kadroya dahil oldu ve kocasından şiddet gören bir kadını canlandırıyor. Sen Anlat Karadeniz 9.son bölümün hemen ardından Sen Anlat Karadeniz 10.yeni bölüm fragmanı hemen izleyiciye sunuldu. Önce Sen Anlat Karadeniz 9.son bölümde neler oldu özetini okuyalım hemen ardından Sen Anlat Karadeniz 10.yeni bölüm fragmanınını izleyelim.

SEN ANLAT KARADENİZ 9.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; "Bu topraklar bana memleket, sana gurbet!" Abisinin ihanetini öğrenen Tahir, Karadeniz gibi köpürür. Yaşadığı büyük acıyla dalgalanırken, onu sakinleştiren tek şey, artık limanı bildiği Nefes'in "sana ihtiyacım var" demesi olacaktır. Nefes daha Mustafa'nın ihanetini sindiremeden, kendisi gibi bir şiddet mağduruyla karşılaşarak bir kez daha sarsılır. Sürmene'de çıkan dedikodulardan Osman Hoca'nın Nefes'e evini açtığını duyan bir kadın, kendisini medreseye atmıştır. Nefes, kendi acılarını bir yana bırakarak bu yaralı kuşu iyileştirmeye girişir. Ama bir yandan kabusları, bir yandan Vedat'ın Nazar üzerinden giriştiği merhamet oyunu, bir yandan köydeki dedikodular, Koca Karadeniz'e sığmaya çalışan minicik kadını iyice nefessiz bırakır.

Nefes'in imtihanına bir de Saniye'nin büyük şiddeti eklenince, abisinin ve annesinin ihanetini sindiremeyen Tahir, bir kez daha kendini feda eder: "Bu topraklar bana memleket sana gurbet Nefes. Bırak gurbete düşen ben olayım!" Kaleliler dağılıyor mu? Bağrına mazlum bir ana-oğlu sığdıramayan Karadeniz ailesi bunu nasıl ödeyecek? Bir yandan Sayar-Dağdeviren ittifakının sonuçlarıyla uğraşan, bir yandan iyice yalnızlaşan Mustafa neler yaşayacak? Karadeniz bu imtihandan sınıfta mı kalacak?

SEN ANLAT KARADENİZ 10.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde bulabilirsiniz. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Sen Anlat Karadeniz 10.yeni bölüm fragmanında Tahir Nefes kaçıyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
O SES TÜRKİYE
SÖZ
BAHTİYAR ÖLMEZ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro