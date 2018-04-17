Semra Özal böyle getirildi: Her gün artan bir acı

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYAYLA REKABET EDEBİLİR HALE GETİRMENİN TEMELLERİNİ ATMIŞTI": Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Özal'a taziyelerini ilettikten sonra açıklama yaptı. Tüfenkci, "Cumhurbaşkanımız, hemşehrimiz Turgut Özal'ı rahmetle yad ediyoruz. Milletin içerisinden çıkan, en üst seviyeye gelmesine rağmen milletle irtibatını koparmayan ve milletin kolayca ulaşacağı bir liderlik yaptı. Esasında hür teşebbüsün önünü açan bir liderdi. Yapmış oldukları icraatlarla da devletçi bir anlayıştan liberal ekonomiye geçişte Türkiye'de büyük adımlar attı. Türkiye'yi dünyayla rekabet edebilir hale getirmenin temellerini atmıştı. Kapalı ekonomiden dünyaya açık ekonomi haline getirdi. En önemlisi de Türk iş adamlarını, Anadolu insanını dünya ile tanıştırdı, dünyada iş yapabilir konuma getirdi" şeklinde konuştu.