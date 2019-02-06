  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVYılın En İyi Eğitim Kurumu Ödülü Gökyüzü'nün
eposta yazdır zoom+ zoom-

Semra Güzel kaç yaşında peşini bırakmayan sevgilisi Yusuf Başaran kimdir?

Semra Güzel kaç yaşında peşini bırakmayan sevgilisi Yusuf Başaran kimdir?

Birçoğumuzun Şevkat Yerimdar dizisinde Sanem karakteri ile tanıdığımız Semra Güzel kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları merak konusu oldu. Eski nişanlısı Yusuf Başaran ile bası dertte olan ve ölüm tehditleri alan eski sevgilisi Semra Güzel suç duyurusunda bulundu.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 06-02-2019 10:53 - Güncelleme: 06-02-2019 10:53

Semra Güzel kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Şevkat Yerimdar dizisinde Sanem karakterine hayat veren güzel ve başarılı oyuncu Semra Güzel 31 yaşında ve aslen İzmirli. Eski nişanlısı Yusuf Başaran ile sorun yaşayan Semra Güzel, eski sevgilisinin kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi ve suç duyurusunda bulundu. 

SEMRA GÜZEL KİMDİR: Semra Güzel, 1988 yılında İzmir'de doğdı. Eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Tasarım Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra Almanya'ya giderek Hamburg'da Drama Eğitimi aldı. Kariyerine ilk olarak Alemin Kıralı dizisinde rol alarak adım attı. Daha sonra Zengin Kız Fakir Oğlan, Hıyanet Sarmal ve Hom Ofis dizilerinde oynadı. 2017 yapımı Şevkat Yerimdar dizisinin kadrosunda yer alan Semra Güzel, Sanem karakterini canlandırıyor. 

SANEM KARAKTERİ

Temiz kalpli, iyi niyetli bır kızdır. Esin ve Gizem ile liseden beri arkadaştır. Spiritüel konularla ilgilidir. Yaşam koçluğu yapmaktadır. Danışanlarının tümü mutsuz zengin kadınlardır.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Semra Güzel kaç yaşında peşini bırakmayan sevgilisi Yusuf Başaran kimdir? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro