Semra Güzel kaç yaşında peşini bırakmayan sevgilisi Yusuf Başaran kimdir?

Semra Güzel kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Şevkat Yerimdar dizisinde Sanem karakterine hayat veren güzel ve başarılı oyuncu Semra Güzel 31 yaşında ve aslen İzmirli. Eski nişanlısı Yusuf Başaran ile sorun yaşayan Semra Güzel, eski sevgilisinin kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi ve suç duyurusunda bulundu.

SEMRA GÜZEL KİMDİR: Semra Güzel, 1988 yılında İzmir'de doğdı. Eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Tasarım Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra Almanya'ya giderek Hamburg'da Drama Eğitimi aldı. Kariyerine ilk olarak Alemin Kıralı dizisinde rol alarak adım attı. Daha sonra Zengin Kız Fakir Oğlan, Hıyanet Sarmal ve Hom Ofis dizilerinde oynadı. 2017 yapımı Şevkat Yerimdar dizisinin kadrosunda yer alan Semra Güzel, Sanem karakterini canlandırıyor.

SANEM KARAKTERİ

Temiz kalpli, iyi niyetli bır kızdır. Esin ve Gizem ile liseden beri arkadaştır. Spiritüel konularla ilgilidir. Yaşam koçluğu yapmaktadır. Danışanlarının tümü mutsuz zengin kadınlardır.