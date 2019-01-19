Semiha Yıldırım, Genç Kadınlar Maarifi programına Katıldı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisince gerçekleştirilen "Genç Kadınlar Maarifi"nin 4'üncü dönem kapanış programına katıldı.

Semiha Yıldırım, Genç Kadınlar Maarifi programına Katıldı

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisince düzenlenen "Genç Kadınlar Maarifi"nin 4'üncü dönem kapanış programına katıldı.

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Semiha Yıldırım, Genç Kadınlar Maarifi programına Katıldı

Beykoz Korusu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa Yıldırım'ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş ile çok sayıda öğrenci katıldı.

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Semiha Yıldırım, Genç Kadınlar Maarifi programına Katıldı

Yıldırım törende öğrencilere sertifikalarını takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Törende konuşan Semiha Yıldırım, gençlerin yaşamları boyunca inanç ve umutlarını korumaları gerektiğini belirtirken paylaşmanın ve çalışmanın önemine dikkat çekti.

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Semiha Yıldırım, Genç Kadınlar Maarifi programına Katıldı

Törende konuşan TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım,"Aldığınız eğitimle kazandığınız niteliklerin, aile ve çalışma hayatınızda, sosyal ortamlarda sizlere sayısız fayda sağlayacağına inanıyorum...

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