Semiha Yıldırım, Genç Kadınlar Maarifi programına Katıldı

Yıldırım törende öğrencilere sertifikalarını takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Törende konuşan Semiha Yıldırım, gençlerin yaşamları boyunca inanç ve umutlarını korumaları gerektiğini belirtirken paylaşmanın ve çalışmanın önemine dikkat çekti.