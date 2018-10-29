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Semih Özsoy: Cocu bedelini ödemiştir!

Semih Özsoy: Cocu bedelini ödemiştir!

Fenerbahçe dün akşam oynanan Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olmasının ardından kulüpten yapılan açıklamayla Phillip Cocu'nun görevine son verildi. Ayrılığın ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 29-10-2018 08:38 - Güncelleme: 29-10-2018 08:38

Fenerbahçe'nin dün kendi evinde kabusu yaşadığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Phillip Cocu'nun işine, maç biter bitmez son verildi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Futbolcuların performansı Fenerbahçe'ye yakışmıyor
Semih Özsoy, "Taraftarın tepkisi de kararımızda büyük etken olmuştur." diyen Semih Özsoy, şöyle devam etti: "Cocu ile böyle gitmeyeceği bugünkü mağlubiyet sonrasında belli olmuş oldu. Bazı futbolcuların performansı da Fenerbahçe'ye yakışacak durumda değil. Oyuncularımızı da kendilerine çeki düzen vermeleri yolunda uyarmakta fayda var." şeklinde konuştu.

Hakem hataları...
Semih Özsoy, Ankaragücü maçındaki hakem performansını da eleştirirken, "Bir nokta var ki, bugüne kadar hiç dile getirmedik: Bugünkü hakem hataları... Özellikle 0-0'ken Skrtel'in pozisyonu, ikili mücadelelerde çalınmayanlar değerlendirilmeli. Bu da bizim açımızdan bardağı taşıran başka bir damla oldu. Ama bunların hiçbiri bu mağlubiyetin izahı olamaz. Bunların arkasına sığınacak durumda değiliz." diye konuştu.

Cocu bedelini ödemiştir
Özsoy, sözlerine şöyle devam etti: "Futbolcular da bundan nasibini almalı, biz de kendimize çeki düzen vermeliyiz. Cocu da bunun baş sorumlusu olarak bedelini ödemiştir. Teknik direktör konusuyla ilgili alacağımız kararı en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız."

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