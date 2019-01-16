Semih Kaya yeniden G.Saray forması giyecek

Sarı kırmızılılar, Ozan Kabak’ın ayrılığı üzerine bu boşluğu Semih Kaya ile doldurma kararı aldı. Geçen sezon 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sparta Prag’a transfer olan Semih Kaya için Galatasaray Kulübü girişimlerine başladı. Sarı-Kırmızılı kulüp eski futbolcusunu bedelsiz kiraladı.

Kulübün mali tablosu ve FFP kriterleri nedeniyle Galatasaray’ı düşünerek ekonomik adımlar atmaya çalışan sarı kırmızılı yönetim, Fatih Terim’in de onayı ile Semih Kaya’yı sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiraladı.