Sema programlarını geçen yıl 50 bin kişi izledi

Öğretileriyle asırlardır tüm dünyayı etkileyen ve Batı dünyasında Rumi olarak tanınan büyük düşünce adamı Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin mirası "sema"yı 2017 yılında 50 bine yakın kişi izledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, yaptığı yazılı açıklamada, Hazreti Mevlana'nın yüzyıllardır Konya'dan dünyayı aydınlattığını ve yıl boyunca Mevlana Kültür Merkezi'nde Mevlana ile ilgili programlar düzenlendiğini belirtti.

Mevlana'yı anmak için her yıl 7-17 Aralık'ta Şeb-i Arus ile mayısta Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'ya teşrif törenlerinin yapıldığını hatırlatan Akyürek, "Bunlarla birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından her cumartesi günü sema programları yapılıyor. Ücretsiz düzenlenen sema programları, 2017 yılında 50 bine yakın kişi tarafından izlendi." ifadelerini kullandı.

Akyürek, cumartesi günleri akşam saatlerinde düzenlenen sema programından önce İngilizce-Türkçe Mesnevi dersleri verildiğini bildirdi.

Ayrıca İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'ndeki semahanede de pazar günleri sema programlarının icra edilmeye başlandığını vurgulayan Akyürek, vatandaşları sema için hafta sonu Konya'ya davet etti.