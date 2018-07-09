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Selvi: Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak!

Selvi: Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak!

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanacak olan yeni kabineye ilişkin yazı kaleme aldı.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 09:27 - Güncelleme: 09-07-2018 09:27

Yeni kabinede kimler olacak? Ankara kulislerinde en çok merak edilen soru, bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yanıt bulacak.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü 'Sürpriz bir kabine geliyor' başlıklı yazısında yeni kabineye ilişkin gelişmeleri ve kulisleri kaleme aldı.

Bakanlar Kurulu listesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cebinde olduğunu söyleyen Selvi, 'Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AB Bakanı Ömer Çelik ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olmamışlardı. Beş bakandan en az dördünün yeni kabinede yer alması bekleniyor.' dedi.

KAÇ MİLLETVEKİLİ İSTİFA EDECEK: Milletvekili olan mevcut bakanlardan dördünün istifa ettirilerek bakanlar kurulunda görev alacağının söylendiğini aktaran Selvi, 'Dört bakanı isim isim saymak mümkün ama bunları belirleme iradesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’da' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ ŞAŞIRTACAK BİR BAKANLAR KURULU'

Sürprizlerin kabinesinin geldiğini söyleyen Selvi, 'Erdoğan, 16 yıl sonra bir kez daha Türkiye’yi şaşırtacak bir Bakanlar Kurulu oluşturacak.' dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 09 Temmuz 2018 09:38 Ne o Ataturkcu Vatanseverleri mi alacak???

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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ABDÜLKADİR SELVİ KİMDİR?

Abdülkadir Selvi; 1964 yılında Sivas Yıldızeli’nde doğdu. Alevi kökenli olan Abdülkadir Selvi evli ve 3 çocuk babası. Hürriyet Gazetesi'ne transfer olan Abdülkadir Selvi aynı zamanda CNN Türk'te konuk olarak

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