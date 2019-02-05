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Selmet Şükür: FETÖ'ye para vermem, benden para isteyemezler

Selmet Şükür: FETÖ'ye para vermem, benden para isteyemezler

TERÖR örgütü FETÖ/PDY firarisi Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün yargılanmasına başlandı. Tutuklandıktan yaklaşık 3 ay sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen baba Şükür, tutuksuz yargılandığı davada kendisini "Gece gündüz düşünüyorum, nasıl böyle bir işin içine düştüm? Ben FETÖ'ye para vermem, benden para isteyemezler" diyerek, savundu.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 14:22 - Güncelleme: 05-02-2019 15:45

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Soruşturma kapsamında firari eski futbolcu Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür, 12 Ağustos 2016'da gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Selmet Şükür, 25 Kasım 2016 tarihinde sağlık sorunları sebebiyle ev hapsi uygulaması ve yurtdışı yasağıyla tahliye edilmişti. Şükür için Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı 5 sayfalık iddianame hazırladı. Sakarya Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Selmet Şükür ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Sakarya Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen davaya sanık Selmet Şükür ve avukatları katıldı.

“Bu inşaatı Hakan Şükür yaptırmadı”
Selmet Şükür yaptığı savunmada, “FETÖ üyesi değilim. Nasıl böyle bir işin içine düştüm gece gündüz düşünüyorum. Ben bir inşaat yaptım. Bu inşaatı ben yaptırdım Hakan Şükür yaptırmadı. Ben onun inşaat işlerini takip etmiyorum. İNELSAN benim evimin arkasındadır. Oradan kimseyi tanımam ve iş yapmadım. Sadece bir inşaat yaptırdım, ikincisini yaptırırken soruşturmalar neticesinde bu ikinci inşaat bitmedi.'' dedi.

“Ben FETÖ mensubu olan kişiye para vermem”
''Hakan Şükür’ün menejerliğini yaptım. Transferliğini yaptırdım. 50 yıllık esnafım ve gelirim bundandır.'' diyen Şükür, ''Son 10 yıldır bu yana Hakan Şükür’den para istemedim. Hakan Şükür’ün inşaat işlerini takip etmem. Murat Can diye birini tanımıyorum. Beni Sakarya’da çok sayıda kişi tanır ve sever. Tanıyanlar bende para ister, yardım ister. Bu ismi söylenen kişi de onlardan biri olabilir. Ben FETÖ mensubu olan kişiye para vermem. FETÖ mensubu benden para isteyemez. Ben hayatım boyunca karakol, hakim görmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

İleri bir tarihe ertelendi
Sanık Şükür ve avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığın kardeşi E.Ş.'nin tanık olarak dinlenilmesine, sanığın yurt dışı giriş-çıkış kayıtlarının İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü'nden istenmesine ve sanığın mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılması talebinin incelemeye alınmasına karar vererek duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 05 Şubat 2019 16:19 Bizde elli yıllık esnafiz karnımızı zor doyuruyor uz

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