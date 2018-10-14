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Selin Şekerci kimdir Kızım dizisi piyangosu vurdu!

Selin Şekerci kimdir Kızım dizisi piyangosu vurdu!

Selin Şekerci kimdir, kaç yaşında soruları TV8'in iddialı dizisi Kızım'a transfer olması ile merak edildi. 1988 doğumlu olan güzel oyuncu Selin Şekerci Kızım dizisi yeni bölümde ekrana gelecek. Peki Selin Şekerci Kızım dizisinde hangi rol alacak?

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Eklenme Tarihi: 14-10-2018 13:30 - Güncelleme: 14-10-2018 13:30

Selin Şekerci kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Acun'un sahibi olduğu TV8'de yayınlanan dizi Kızım'a transfer olan Selin Şekerci, yeni rolüyle yeni bölümde ekrana gelecek. 

TV8'in yeni dizisi "Kızım" ilk 4 bölümü geride bıraktı. Yeni bölümde ise diziye "Melekler Korusun" adlı projeyle ünlenen ve son olarak 'Sevgili Komşum' filminde rol alan Selin Şekerci dahil oluyor. "Kızım" dizisinin resmi Twitter hesabı "Selin Şekerci de artık Kızım‘da! Bakalım nasıl bir rol ile ekranlarda olacak? Hoş geldin @selinlikli" şeklinde duyurdu. Şekerci de bu tweet'i retweet etti.

1 Haziran 1988 yılında dünyaya gelen Selin Şekerci aslen İzmirlidir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de alan Selin Şekerci İzmir Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi tamamlamıştır. 18 yaşında İstanbul’a gelen Şekerci dizi ve reklamlarda oynamaya başlamıştır.

1,68 boyunda ve 57 kilo olan Selin Şekerci 2009 yılında yayınlanan Melekler Korusun dizisiyle ünlenmiştir .Ardından 8 Temmuz 2016’da ATV ekranlarında başlayan Rengarenk dizisinde Renk karakterini canlandırmıştır. Şekerci şimdilerde bu sezon başlayan Kızım dizisinde rol alacak

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