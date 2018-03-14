Selin Şekerci Erdoğan için ne demişti? Duruşmada sürpriz gelişme

Oyuncu Selin Şekerci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde kendisini sosyal paylaşım sitesi Twitter’da yaptığı paylaşımlarla 'Yüzüklerin Efendisi' filminin kötü karakteri 'Saruman’a benzeterek hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanıyordu.
İstanbul 44’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, “tehdit” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlarından 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan oyuncu Selin Şekerci ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı katılmadı. Selin Şekerci’nin avukatı Nail Gönenli, müvekkilinin iş nedeniyle şehir dışında olduğunu söyledi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞİKAYETİNİ GERİ ALDI: Duruşmada hâkim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel tarafından şikâyetin geri alındığına dair dilekçe verildiğini söyledi.
Hâkimin, usul gereği Selin Şekerci’nin ifade vermesi gerektiğini hatırlatması üzerine Selin Şekerci’nin avukatı Nail Gönenli, suçlamanın “kamu görevlisine hakaret” olduğunu belirterek, “Şikâyetten vazgeçilmiştir” dedi.
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