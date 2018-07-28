Selin Şekerci Caner Cindoruk'la ilk kez görüntülendi!

Güzel oyuncu Selin Şekerci'nin uzun yıllar aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Kaan Taşaner'i bir diğer oyuncu Caner Cindoruk ile aldattığı iddi edilmiş ancak Şekerci bu iddiaları inkar etmişti.

Şekerci, önceki gün Cindoruk'la Zorlu AVM'de görüntülendi. Gazetecileri görünce gerilen güzel oyuncu, böylece yeni aşkın ilk fotoğrafını vermiş oldu..