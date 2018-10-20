Selin Şekerci Caner Cindoruk ayrılığının sebebi ortaya çıktı!

Sosyal medya hesaplarından birbirlerine ilan-ı aşk eden Selin Şekerci Caner Cindoruk'un ayrılık haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Bugün ise ikilinin ayrılıklarının nedeni ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.
KISKANÇLIKLARINDAN BIKTI: Caner Cindoruk’un kıskançlıklarından bıkan Selin Şekerci ilişkiye nokta koydu. Selin Şekerci'nin yakın çevresinde 'Caner'i bir daha görmek istemiyorum' dediği de gelen bilgiler arasında.
Selin Şekerci ile Caner Cindoruk ayrılığı ikilinin birlikte olduğu fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldırmalarıyla ortaya çıkmıştı.
Daha sonrasında Selin Şekerci'nin başrolü oynadığı 'Sevgili Komşum' filminin galasına ünlü oyuncu tek başına katılması da ilişkiye son noktayı koyan diğer bir ayrıntı olmuştu.
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