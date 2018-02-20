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Selin Karacehennem kimdir aslen nereli kocası kim?

Selin Karacehennem kimdir aslen nereli kocası kim?

Selin Karacehennem kimdir, aslen nereli, kaç yaşında kocası kim ve kaç çocuğu var soruları merak konusu oldu. İlişki uzmanı olan Selin Karacehennem 1948 ylında doğdu. Yaklaşık 25 yıl ABD ve İsviçre'de hayatını sürdürdü. Peki Selin Karacehennem kocası kim, kaç tane çocuğu var Selin Karacehennem biyoğrafisi.

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Eklenme Tarihi: 20-02-2018 15:33 - Güncelleme: 20-02-2018 15:33

Selin Karacehennem kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, Selin Karacehennem kocası kim kaç çocuğu var. Selin Karacehennem biyoğrafisi.

SELİN KARACEHENNEM KİMDİR: Ünlü yaşam koçu Selin Karacehennem, hayata gözlerini 1948 senesinde senesinde açtı. Karacehennem, psikolojik danışmanlık ile evlilik ve ilişki terapistliği de yapmaktadır. Bir de kardeşe sahiptir.

İstanbul Üniversitesi'da "çocuk psikolojisi" bölümünü okumuş ve bu bölümden mezun olmuştur. Üniversitedeki öğrencilik hayatının bitmesinden sonra Ankara'ya geçerek Hacettepe Üniversite'sinin psikoloji bölümünde asistan sıfatıyla "Eğitimi Zor Çocuklar" konulu teziyle yüksek lisans yaptı.

Yüksek lisansın ardından hayatının önemli bir bölümünü geçireceği Amerika'ya giden Karacehennem, burada ise "evlilik ilişkisi ve yaşam koçluğu" eğitim aldı. Yaklaşık 25 yıl ABD ve İsviçre'de hayatını sürdürdü.

Bu ülkelerde bulunduğu süre boyunca "insan ilişkileri, normal çocuklarda davranış bozuklukları, çocuklar ve gençler arasındaki uyumsuzluk, ergenlik sorunları, anaokulunda çocukların sağlıklı gelişimi için anne ve babaları yönlendirme, evlilikteki sorunlar" gibi konulara ağırlık verdi.

ABD'NİN EN BAŞARILI KADINLARI ARASINA GİRDİ

Deneyimli ilişki uzmanı, yaşamı boyunca yaptığı araştırmalar, çalışmalar, danışmanlıklar sayesinde eğitimini oldukça ileri seviyelere taşıdı. 1997 senesinde büyük bir başarı göstererek ABD'de en başaralı 200 kadın arasında yer aldı. 2000'li yılların başında yeniden Türkiye'ye dönüş yapan Karacehennem, 8 ay boyunca Sabah gazetesinde, bir yıl da Cem Ceminay'ın programında görev yaptı.

Ayrıca hafta içi günlerde Flash TV, Kanal T kendisinin sunumuyla ekrana gelen programlar yapıp; TV8, Cine5, Kanal D, Fox gibi televizyon kanallarında da konuk olarak yer aldı.

Karacehennem, sahip olduğu bilgi, birikim, gözlem, analiz ve deneyimlerini paylaşarak toplumun tüm kesimlerine hitap etmeyi ve toplumun sorunlarına çareler sunarak yararlı olmayı hedefliyor.

Ünlü yaşam koçu bunların yanı sıra mesleki açıdan gelişim seminerleri düzenleyip, çeşitli panellerde ve organizasyonlara konuşmacı olarak katılmaktadır. Bu yolla insanların sorunlarına çözüm üretmeye çalışmaktadır.

Sabah gazetesinin Günaydın eki ve Posta gazetesinde de yazıları yayınlanan Karacehennem'in, Flash TV'de ise evlilik ve ilişki danışmanı olarak programı bulunmaktadır.

4 yıl boyunca Digitürk platformundaki "Türkmax" isimli kanalda haftanın her günü "Evlilik Sanatı" adlı programı sundu. Programa telefonla bağlanan konukların sorunlarına çözüm yolları sundu.

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