Selin Ciğerci'nin mutluluğu kısa sürdü! Gelinliği elinde kaldı

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olduktan sonra sosyal medyada paylaştığı videolarla ve fotoğraflarla fenomen haline gelen Selin Ciğerci'nin 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Diyarbekirspor'da forma giyen Gökhan Çıra ile sevgili olduğu ortaya çıkmıştı. Diyarbekirsporlu 21 yaşındaki futbolcu Gökhan Çıra'nın, Selin Ciğerci ile aşk yaşadığı sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflardan sonra magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Nişantaşı’nda el ele objektife yansıyan ikili, “2018’de evlenmeyi ve evlatlık edinmeyi istiyoruz” demişti. Çıra, ilişkisi nedeniyle Diyarbakırspor’dan ayrılmak zorunda kaldığı iddiasına ise “Ben kendim kulübümden ayrıldım. Her iki taraf için de iyi oldu. Bir İstanbul takımıyla anlaşmak üzereyim.” demişti. Twitter

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Uzun zaman sonra aradığı aşkı bulduğunu ifade eden Selin Ciğerci'nin futbolcu Gökhan Çıra ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Kısa bir süre sonra evleneceklerini duyuran çiftten kötü haber geldi. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, Ciğerci ve Çıra'nın yolları ayrıldı.



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Konuyla ilgili konuşan Selin Ciğerci, ''Evet Gökhan'la ayrıldık. Çünkü aldatıldım. 2018'de erkek yüzü görmek istemiyorum.'' dedi. Twitter

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