Selin Ciğerci'nin hayallerini yıkan sevgili konuştu!

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olduktan sonra sosyal medyada paylaştığı videolarla ve fotoğraflarla fenomen haline gelen Selin Ciğerci'nin 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Muğlaspor'da forma giyen Gökhan Çıra ile sevgili olduğu ortaya çıkmıştı. 21 yaşındaki futbolcu Gökhan Çıra'nın, Selin Ciğerci ile aşk yaşadığı sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflardan sonra magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Nişantaşı’nda el ele objektife yansıyan ikili, “2018’de evlenmeyi ve evlatlık edinmeyi istiyoruz” demişti. Selin Ciğerci, aldatılınca ilişkiyi anında noktaladı. Gökhan Çıra ise kendini savunup "Ortada aldatma yok, yanlış anlama var." dedi.

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Gökhan Çıra, çıkan haberler sonrası şu açıklamayı yaptı: "Ben barışmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ortada tam anlamıyla bir aldatma yok ama yanlış anlaşılma var. Ben onu çok seviyorum. Evlenmeyi düşünüyorum onunla. İlk kez bu kadar aşık oldum birisine. Kendimi affettireceğim. Biz sevgiliyi de geçtik, onunla başka bir şeyiz…" Twitter

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Konuyla ilgili konuşan Selin Ciğerci, ''Evet Gökhan'la ayrıldık. Çünkü aldatıldım. 2018'de erkek yüzü görmek istemiyorum.'' dedi. Twitter

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