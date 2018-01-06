Selin Ciğerci'nin hayallerini yıkan sevgili konuştu!

Selin Ciğerci'nin hayallerini yıkan sevgili konuştu!

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olduktan sonra sosyal medyada paylaştığı videolarla ve fotoğraflarla fenomen haline gelen Selin Ciğerci'nin 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Muğlaspor'da forma giyen Gökhan Çıra ile sevgili olduğu ortaya çıkmıştı. 21 yaşındaki futbolcu Gökhan Çıra'nın, Selin Ciğerci ile aşk yaşadığı sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflardan sonra magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Nişantaşı’nda el ele objektife yansıyan ikili, “2018’de evlenmeyi ve evlatlık edinmeyi istiyoruz” demişti. Selin Ciğerci, aldatılınca ilişkiyi anında noktaladı. Gökhan Çıra ise kendini savunup "Ortada aldatma yok, yanlış anlama var." dedi.

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Selin Ciğerci'nin hayallerini yıkan sevgili konuştu!

Gökhan Çıra, çıkan haberler sonrası şu açıklamayı yaptı: "Ben barışmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ortada tam anlamıyla bir aldatma yok ama yanlış anlaşılma var. Ben onu çok seviyorum. Evlenmeyi düşünüyorum onunla. İlk kez bu kadar aşık oldum birisine. Kendimi affettireceğim. Biz sevgiliyi de geçtik, onunla başka bir şeyiz…"

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Selin Ciğerci'nin hayallerini yıkan sevgili konuştu!

Konuyla ilgili konuşan Selin Ciğerci, ''Evet Gökhan'la ayrıldık. Çünkü aldatıldım. 2018'de erkek yüzü görmek istemiyorum.'' dedi.

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Selin Ciğerci'nin hayallerini yıkan sevgili konuştu!

''Sevgilim olmasa da olur. Allah her şeyin hayırlısını versin.'' diyen Ciğerci, ''Kadınların kalbinde taht kurdum, güzel şeyler paylaşıyorum daha ne isterim... Çok üzüldüm, hak etmedim... Galiba hepsi aynı, bir gün karşıma birisi çıkacak inanıyorum...'' ifadelerini kullandı.

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