Selin Ciğerci'nin denize balıklama atlama videosu olay oldu!

Cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci'nin fiziğini gören şaşıp kalıyor. Arkadaşlarıyla birlikte tekne turuna çıkan Ciğerci'nin denize balıklama atlama videosu ise olay oldu.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan Selin Ciğerci’nin eski adı Okan’dı. DJ’lik yaparak hayatını sürdüren Selin Ciğerci’nin babası Ünlü bir hazır giyim firmasının sahibidir. Verdiği bir röportajda cinsiyet değiştirmek istediğini ve babasının ailesinin bunu istemediğini belirten Selin Ciğerci ameliyat parasını annesinden aldığı harçlıklar ile gerçekleştirdiğini belirtmişti.

Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katıldı. Kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler vermek istemeyen Selin Ciğerci bugüne kadar milletvekili, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu söylemiş ancak isim vermemişti.