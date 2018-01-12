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Selin Ciğerci'den eski sevgilisine bomba gönderme

Selin Ciğerci'den eski sevgilisine bomba gönderme

Selin Ciğerci son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Tam evlilik yolundayken ilişkisini bitiren Selin Ciğerci eski sevgilisine bomba gönderme yaptı.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2018 10:53 - Güncelleme: 12-01-2018 10:53

Futbolcu Gökhan Çıra ile evlilik yolunda giden ilişkisini bitiren Selin Ciğerci, bekarlara 'sakın evlenmeyin' diye öğüt verdi.

Evlilik için gün sayarken ani bir kararla futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile ayrıldıklarını açıklayan Selin Ciğerci, kendini işine verdi. 

Geçtiğimiz gece Stalk Nişantaşı’nda sahne alan güzel şarkıcı keyifli halleri ile dikkat çekerken giydiği özel tasarım siyah transparan elbisesi ile de  izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Sahneden bekarlara sık sık takılan seksi şarkıcı “Bekarlık sultanlıktır”mesajları verirken, söylediği şarkılar ile de eğlenceli bir geceye imza attı.

SELİN CİĞERCİ NEDEN AYRILDI? Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra ile ilgili ayrılma nedenini de açıklamıştı. İkilinin ayrılma nedeni araya bir kişinin daha girmesi. Selin Ciğerci yaptığı açıklamada aldatıldığını ve bu yüzden ayrıldığını dile getirmişti. 

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