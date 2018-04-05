Selin Ciğerci tüm hayranlarına duyurdu! Eski sevgilisiyle...

Selin Ciğerci kendisini aldattığı için ayrıldığı futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile yeniden barıştıklarını hayranlarına Instagram hesabından "Güzel bakan bütün gözler her zaman mutluluğu hak eder öyle bakın olur mu, HER ZAMAN" notuyla paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Selin Ciğerci tüm hayranlarına duyurdu! Eski sevgilisiyle...

Selin Ciğerci'nin uzatmalı sevgilisi futbolcu Gökhan Çıra ile yeniden birlikte olduğu ortaya çıktı. Haberler.com'da yer alan habere göre; Aradığı aşkı yeşil sahalarda bulan sosyal medya fenomeni sevgilisiyle barıştıklarını Instagram hesabından duyurdu. Ciğerci: "My husband 15 Nisan Ordu yolcusuyuz, zamanı gelmedi mi artık. Güzel bakan bütün gözler her zaman mutluluğu hak eder öyle bakın olur mu, HER ZAMAN" diye yazdı.

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Selin Ciğerci tüm hayranlarına duyurdu! Eski sevgilisiyle...

ALDATTIĞI İÇİN YOLLARINI AYIRMIŞLARDI: Evleneceklerini duyurduktan sonra yollarını ayıran çiftin ayrılık nedeni ise Çıra'nın Ciğerci'yi aldatmasıydı. Ciğerci "Evet Gökhan'la ayrıldık. Çünkü aldatıldım. 2018'de erkek yüzü görmek istemiyorum." demişti.

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Selin Ciğerci tüm hayranlarına duyurdu! Eski sevgilisiyle...

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Selin Ciğerci tüm hayranlarına duyurdu! Eski sevgilisiyle...

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