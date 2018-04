Selin Ciğerci tüm hayranlarına duyurdu! Eski sevgilisiyle...

Selin Ciğerci'nin uzatmalı sevgilisi futbolcu Gökhan Çıra ile yeniden birlikte olduğu ortaya çıktı. Haberler.com'da yer alan habere göre; Aradığı aşkı yeşil sahalarda bulan sosyal medya fenomeni sevgilisiyle barıştıklarını Instagram hesabından duyurdu. Ciğerci: "My husband 15 Nisan Ordu yolcusuyuz, zamanı gelmedi mi artık. Güzel bakan bütün gözler her zaman mutluluğu hak eder öyle bakın olur mu, HER ZAMAN" diye yazdı.