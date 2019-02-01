Selin Ciğerci kimdir gerçek adı ne nişanlısına bebek izni olay oldu!

Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan Selin Ciğerci, katıldığı bir YouTube programında nişanlısının taşıyıcı anneden çocuk sahibi olabileceğini söyledi. Nişanlısı ile tanıştığında bin 500 takipçisinin olduğunu söyleyen Ciğerci, şöyle dedi: “Gökhan, Selin Ciğerci’nin parasını yiyiyor diyorlar; ben aptal bir kadın değilim ayrıca aşık olduğum erkek için de her şeyi yapabilirim kimseyi ilgilendirmez. Gökhan ile sosyal medya üzerinden konuşuyorduk ama ilk bana yüz vermedi.

“6 AY PEŞİMDEN KOŞTU”

Bir yerde tesadüfen karşılaştıktan sonra beni canlı gördükten sonra 6 ay peşimden koştu. Gökhan benimle birlikte bir hayat kurabilmek için ailesiyle sorun yaşadı. Çünkü birlikteliğimizi ailesi magazinlerden öğrendi. Ama şu an Gökhan’ın ailesi beni çok seviyor bende onlar kendi ailemden ayırt etmiyorum. Gökhan benim için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Gökhan’ın futbol aşkı benden önemliydi. Futbol kariyeri benimle olduğu için bitti. Gökhan halı sahada arkadaşlarıyla her maç hazırlığında kramponunu temizlerken onun heyecanını gördüğümde ona bunu yaşattığım için kahroluyorum.

“SUNİ DÖLLENMEYLE ÇOCUK İSTERSE HAYIR DEMEM”

Gökhan’a bir evlat veremeyeceğim için çok üzülüyorum. Eğer Gökhan yurt dışında suni döllenmeyle bir çocuk isterse ben buna hayır demem. Sadece çocuk büyüyünce her şeyden çok onun psikolojisini çok düşünüyorum.Onu üzerlerse sebep olduğum bu durumdan dolayı kahrolurum.”

“SELİN’İ ÇOK SEVİYORUM”

Gökhan Çıra ise Ciğerci’ye aşık olduğunu belirterek, “Selin’in beni sevmesini çok sevdim.Yanımda olması bana güven verdi. Gerçekten beni çok sevdiğini düşündüğüm için onu çok seviyorum” dedi.