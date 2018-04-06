Selin Ciğerci kimdir futbolcu kocası bakın kim, dosta düşmana gösterdi

Selin Ciğerci kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Selin Ciğerci'nin yakında nikah masasına oturacağı futbolcu Gökhan Çıra kimdir? İşte ameliyatla cinsiyet değiştirerek kadın olan Selin Ciğerci hakkında merak edilenler...

Selin Ciğerci kimdir, aslen nereli, futbolcu Gökhan Çıra ile ne zaman evleniyor ve Selin Ciğerci'nin annesi babası kim soruları magazin basınının gündeminde. Ameliyatla cinsiyet değiştiren ve kadın olan Selin Ciğerci yaptıklarıyla gündemde kalmayı başarıyor. Futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile bir barışık bir dargın giden aşk hikayelerinde mutlu son! Ciğerci yakın zamanda evleneceklerini böyle duyurdu. Twitter

Facebook

Google Plus

1 20

ALDATMA AŞKI BİTİRMİŞTİ: Selin Ciğerci'nin iddasına göre futbolcu aşkı Gökhan Çıra kendisini aldatmış ve ikili yollarınızı ayırma kararı almıştı. Aldatmaya hiçbir zaman göz yummadığını söyleyen Selin Ciğerci geçtiğimiz gün takipçileriyle bu fotoğrafı paylaşıp altına My Husband yani Kocam notunu yazdı. Twitter

Facebook

Google Plus

2 20

İNSTAGRAM'DAN DUYURDU: Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin uzatmalı sevgilisi futbolcu Gökhan Çıra ile yeniden birlikte olduğu ortaya çıktı. Barıştıklarını Instagram hesabından duyuran Ciğerci, "My husband 15 Nisan Ordu yolcusuyuz, zamanı gelmedi mi artık. Twitter

Facebook

Google Plus

3 20