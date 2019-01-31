Selin Ciğerci: Gökhan taşıyıcıdan çocuk sahibi olabilir

Nişanlısı ile tanıştığında bin 500 takipçisinin olduğunu söyleyen Ciğerci, şöyle dedi: “Gökhan, Selin Ciğerci’nin parasını yiyiyor diyorlar; ben aptal bir kadın değilim ayrıca aşık olduğum erkek için de her şeyi yapabilirim kimseyi ilgilendirmez. Gökhan ile sosyal medya üzerinden konuşuyorduk ama ilk bana yüz vermedi.



