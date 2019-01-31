Selin Ciğerci: Gökhan taşıyıcıdan çocuk sahibi olabilir

Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, katıldığı YouTube kanalında nişanlısı Gökhan Çıra'nın taşıyıcı anneden çocuk sahibi olabileceğini açıkladı.
Selin Ciğerci, katıldığı bir YouTube programında nişanlısının taşıyıcı anneden çocuk sahibi olabileceğini söyledi.
Nişanlısı ile tanıştığında bin 500 takipçisinin olduğunu söyleyen Ciğerci, şöyle dedi: “Gökhan, Selin Ciğerci’nin parasını yiyiyor diyorlar; ben aptal bir kadın değilim ayrıca aşık olduğum erkek için de her şeyi yapabilirim kimseyi ilgilendirmez. Gökhan ile sosyal medya üzerinden konuşuyorduk ama ilk bana yüz vermedi.
Bir yerde tesadüfen karşılaştıktan sonra beni canlı gördükten sonra 6 ay peşimden koştu. Gökhan benimle birlikte bir hayat kurabilmek için ailesiyle sorun yaşadı. Çünkü birlikteliğimizi ailesi magazinlerden öğrendi. Ama şu an Gökhan’ın ailesi beni çok seviyor bende onlar kendi ailemden ayırt etmiyorum. Gökhan benim için çok büyük fedakarlıklar yaptı
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER