Selim Erdoğan'ı evindeki hassas terazi ele verdi

Selim Erdoğan'ı evindeki hassas terazi ele verdi

Dizi ve sinema oyuncusu Selim Erdoğan (46), ‘uyuşturucu madde üretimi ve satışı’ suçundan yargılandığı davada 11 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Kararın kesinleşmesi ile birlikte Erdoğan 6 yıl 7 ay 20 gün tutuklu kalacak. Mahkemenin gerekçeli kararına göre, Erdoğan’ın evinde, hassas terazi, termometre ve esrar öğütme cihazı bulundu. Halen tutuklu olan Erdoğan, uyuşturucu kullandığını kabul etti ancak ticaretini yapmadığını söyledi.

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Selim Erdoğan'ı evindeki hassas terazi ele verdi

Muğla Ağır Ceza Mahkemesi’nin 14 sayfalık gerekçeli kararına göre Selim Erdoğan, Marmaris’te kiracı olduğu villada 25 Nisan 2017’de gözaltına alındı. Erdoğan’ın uyuşturucu ticareti yaptığına yönelik yapılan ihbar sonrası jandarma ekipleri villada arama yaptı. Evde, 840 gram esrar maddesi yanı sıra, mutfakta kullanılan hassas terazi, dijital termometre, metal esrar öğütme aparatı ve nem alıcı cihaz ele geçirildi. Çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanan Erdoğan, uyuşturucu madde kullandığını kabul etti, ancak söz konusu maddenin ticaretini yapmadığını kesin bir dille ret etti.

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Selim Erdoğan'ı evindeki hassas terazi ele verdi

Elde ettiği gelirin iyi seviyede olabildiğini söyleyen Erdoğan, hassas terazi için ise “Bekâr yaşıyorum. Söz konusu hassas teraziyi de evde yemek yaparken kullanıyorum. Hangi malzemeden kaç gram kullanacağımı bu terazide tartıyorum” dedi.

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Selim Erdoğan'ı evindeki hassas terazi ele verdi

TİCARETİNE İHTİYACIM YOK: Erdoğan mahkemedeki ifadesinde “Uyuşturucu maddelerin tohumlarını kullanarak hint kenevirlerini yetiştirdim. Ben, uyuşturucu satarak gelir sağlamaya ihtiyacı olan biri değilim. Kendi gelirim bana fazlasıyla yeter. Yakın bir arkadaşımın ölümü sebebiyle bu yollara saptım, özür dilerim” dedi.

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