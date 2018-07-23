Selim Dursun aslen nerelidir Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yardımcısı kimdir

1957 yılında, Sivas Akıncılar'da hayata gözlerini açan Selim Dursun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı'dır. Evli ve 4 dört çocuk babası olan Selim Dursun, aslen Sivas'lıdır.

İlk orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra 1976 yılında girdiği İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğini başarıyla bitirerek, akabinde ticaret hayatına atıldı.

1980-1994 yılları arasında Makine Mühendisi olarak özel sektörde çalıştı. 1994-2002 yılları arasında üst düzey yönetici olarak özel sektör çalışma hayatına devam ederken, 2003-2005 yılları arasında Uzman olarak Türkiye'nin önde gelen bir GSM firması olan AYCELL- AVEA’da çalıştı.

2005 yılında Ulaştırma Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne atandı. 2006 yılında TÜDEMSAŞ’a Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Daha sonra 09.05.2011 tarihi itibari ile TÜDEMSAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atandı. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevine 2012 Ekim ayına kadar devam etti.

Siyasi hayatı ise sırasıyla;1986-1991 Refah Partisi Beşiktaş İlçe Başkan Yardımcılığı, 1991-1997 Refah Partisi Beşiktaş İlçe Başkanlığı, 1997-1998 Refah Partisi İl Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 2002 AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekilliği Adayı oldu. 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde 25. Dönem Sivas Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi.

Sivaslılar Eğitim Kültür Vakfı ve Akıncılar Kültür ve Dayanışma Derneği üyeliği bulunan Selim Dursun, Türk Telekomspor, Ulaştırma Spor Kulübü ve Sivas Demirspor kulüplerinde yöneticilik yaptı. Evli ve 4 çocuk babası olan Selim Dursun orta düzeyde İngilizce bilmektedir